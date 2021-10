Cina-Zimbabwe: ministro Esteri Wang, Usa rimuovano sanzioni “illegittime”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e i Paesi occidentali dovrebbero rimuovere le sanzioni “illegittime” imposte allo Zimbabwe e assistere l’amministrazione locale nella lotta al coronavirus e nello sviluppo economico. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, nel corso di una conferenza stampa durante la quale ha ribadito il sostegno di Pechino al governo di Harare. Secondo Martin Chedondo, ambasciatore dello Zimbabwe in Cina, le ventennali sanzioni imposte al Paese dalle economie occidentali non solo hanno causato “indicibili sofferenze” alla popolazione e danneggiato l’economia nazionale, ma hanno soprattutto “minato la credibilità e l’immagine dello Stato”. Esprimendo gratitudine per l’opposizione alle sanzioni manifestata da Cina e Russia durante il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Chedondo ha lodato il lavoro di Pechino negli organismi internazionali. (Cip)