Serbia: al via Forum di sicurezza di Belgrado, focus su regione e contesto internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolge da oggi fino al 28 ottobre il Belgrade security forum, il forum sulla sicurezza ospitato ogni anno dalla capitale serba. L'edizione si tiene in formato ibrido, con alcuni ospiti in presenza e altri interventi in collegamento video a causa delle misure per contrastare la pandemia di Covid-19. Lo slogan di quest'anno è "L'umanità sotto esame" e comprende i temi attuali riguardanti il presente e il futuro della regione, dell'Europa e del mondo. Sono più di 80 gli esperti che partecipano ai lavori, secondo quanto comunicato dagli organizzatori. Il Forum sulla sicurezza di Belgrado è organizzato dal Fondo di Belgrado per l'eccellenza politica, dal Centro di Belgrado per la politica di sicurezza e dal Movimento europeo in Serbia. (Seb)