Tunisia: Arabia Saudita e Kuwait sostengono le misure eccezionali del presidente Saied

- Il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, ha espresso il suo “sostegno alle misure adottate dal presidente della Repubblica, Kais Saied, dal 25 luglio scorso”, come il congelamento delle attività parlamentari e la sospensione di buona parte della Costituzione. Lo ha affermato a Riad il ministro degli Esteri della Tunisia, Othman Jerandi, in una dichiarazione alla stampa a margine della prima sessione dell'iniziativa "Medio Oriente verde". Jerandi ha spiegato che l'Arabia Saudita sta seguendo la situazione in Tunisia e sostiene la stabilità del Paese nordafricano. “Sono state impartite istruzioni a livello tecnico affinché si completi il percorso dei colloqui tra i due Paesi in molti campi, al fine di portare a una serie di provvedimenti nei prossimi giorni", ha detto Jerandi. Il capo della diplomazia tunisina ha affermato che, a sua volta, il principe ereditario del Kuwait, Mishal al Ahmad al Jaber al Sabah, ha espresso il proprio sostegno alla Tunisiae alle misure eccezionali adottate dal presidente Saied, rivelando che "sarà costituito un comitato congiunto molto presto tra le due parti, attraverso le quali verranno discussi molti campi di cooperazione e di investimento a lungo termine al fine di stabilire relazioni sostenibili". (Tut)