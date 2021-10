Tlc: Francia, Orange nel terzo trimestre registra ricavi per 10,5 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre dell'anno l'operatore telefonico francese Orange ha registrato 10,5 miliardi di euro di ricavi, lo 0,4 per cento in meno su base annua. Lo ha annunciato il gruppo. In Francia, principale mercato di Orange, i ricavi sono scesi del 4,1 per cento. I clienti nel settore della fibra in Francia sono aumentati del 36 per cento in un anno, arrivando a 5,6 milioni. "Questa tendenza promettente resta tuttavia poco visibile nei nostri conti, cosa che si spiega con il calo dei cofinanziamenti ricevuti da altri operatori sulla nostra rete fibra nel 2021 rispetto al 2020, ha spiegato nel comunicato l'amministratore delegato Stephane Richard. (Frp)