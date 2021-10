Afghanistan: ministro Esteri Wang, coopereremo a ricostruzione economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina auspica “un’ulteriore apertura” del governo talebano e sosterrà l’Afghanistan nella risoluzione della crisi umanitaria e nella ricostruzione economica. Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, durante un incontro con il primo ministro ad interim del governo talebano, Mullah Abdul Ghani Baradar, avvenuto oggi a Doha, in Qatar. “L’Afghanistan sta affrontando una sfida quadrupla, posta dalla minaccia terroristica, dal caos economico, dalla crisi umanitaria e dalla difficoltà di governance”, ha detto il ministro, sollecitando un più decisivo intervento da parte della comunità internazionale. “Gli Stati Uniti e l’Occidente dovrebbero revocare le sanzioni al Paese”, ha aggiunto Wang, rinnovando il sostegno di Pechino sul fronte diplomatico. La Cina “non ha mai interferito nella politica interna di Kabul”, ne rispetta la sovranità e si oppone a qualunque minaccia alla stabilità del Paese, inclusa quella posta dal Movimento islamico del Turkestan Orientale (Etim), ha concluso il ministro. Da parte sua, Baradar ha detto che i talebani lavoreranno ad una maggiore inclusività, promuovendo l’istruzione femminile e favorendo la partecipazione delle minoranze etniche al governo dello Stato. Kabul è grata a Pechino per il suo sostegno e “non permetterà a nessuno di strumentalizzare l’Afghanistan in funzione anti-cinese”, ha sottolineato il premier ad interim. (Res)