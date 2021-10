Russia: ministero Esteri, possibile incontro con inviato speciale Usa per Afghanistan a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incontro tra Thomas West, inviato speciale degli Stati Uniti per l'Afghanistan, e Zamir Kabulov, omologo russo, nonché capo del secondo dipartimento dell'Asia del ministero degli Esteri, potrebbe svolgersi a Mosca a novembre in formato bilaterale. Lo ha annunciato lo stesso Kabulov, il quale si è dichiarato disponibile al colloquio. L'inviato speciale del presidente russo per l'Afghanistan ha inoltre suggerito a West di incontrarsi ad Islamabad, in occasione della riunione della troika allargata sull'Afghanistan, proposta dal Pakistan per la seconda metà di novembre. (Rum)