Agroalimentare: Coldiretti, in Sicilia e Calabria sos campi causa maltempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Verdure e ortaggi affogati e piante abbattute nelle campagne allagate, dove è impossibile effettuare le semine ed è stata interrotta la raccolta delle olive buttate a terra dai venti di burrasca con danni incalcolabili per le aziende agricole. È quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti per l’allerta rossa maltempo in Sicilia e Calabria, dove si è passati improvvisamente dalla siccità ai nubifragi con effetti devastanti sul territorio. “I temporali si abbattono in Sicilia, che ha il 92,3 per cento dei comuni a rischio frane o alluvioni, e in Calabria, dove la percentuale sale al 100 per cento: il risultato sono pesanti danni anche alle infrastrutture. con recinzioni e muri crollati e strade interrotte che provocano difficoltà per la viabilità soprattutto nelle aree rurali per raggiungere le aziende agricole”, ha detto, aggiungendo che la situazione è una conseguenza del cambiamento climatico. (Com)