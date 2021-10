Marocco: deputati senza certificato verde non entrano in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sicurezza del parlamento marocchino ha impedito l'ingresso in sede ieri alla segretaria generale del Partito Socialista Unificato (Psu), Nabila Mounib, per la mancata esibizione del “green pass”. Lo ha riferito il sito web d’informazione "Afrigate", aggiungendo che o dipendenti del Parlamento hanno giustificato il divieto con l'attuazione della decisione del governo di imporre il certificato verde nelle istituzioni e nei luoghi pubblici come caffè, ristoranti e bar. Anche la parlamentare Fatima Al Zahra Tamni non ha potuto partecipare alle sessioni del parlamento, a causa del suo rifiuto di presentare il certificato di vaccinazione, nonostante abbia ricevuto tre dosi del vaccino. La donna, spiega il giornale, ha voluto così esprimere la sua protesta contro questa decisione delle autorità marocchine. (Mar)