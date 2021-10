Spagna: Pp presenterà emendamento alla totalità al progetto di bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare (Pp) spagnolo presenterà un emendamento alla totalità al progetto di bilancio generale dello Stato approvato dal governo in quanto rappresenta una "garanzia sicura della rovina della Spagna". Lo ha affermato in un'intervista radiofonica a "Cope" il leader nazionale del partito conservatore, Pablo Casado, spiegando che bisognerebbe fare "esattamente il contrario" rispetto a quanto previsto nei conti pubblici. Casado ha citato le dichiarazioni del governatore della Banca di Spagna, Pablo Hernandez de Cos, che ieri ha annunciato una "significativa revisione al ribasso" dell'economia del Paese ed attaccare l'operato del governo Sanchez. Per il leader popolare il progetto di bilancio include misure "peroniste" come il bonus cultura di 400 euro per i giovani che ha il solo obiettivo di "comprare voti". Per questo motivo, il Pp chiederà con il suo emendamento alla totalità che l'esecutivo presenti una proposta "seria" dato che i conti pubblici sono "al limite" e "non si può continuare a spendere più di quanto si incassa". Casado ha evidenziato che la credibilità del premier Sanchez è al "minimo" mentre la situazione del Paese è "drammatica". (Spm)