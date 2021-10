Taiwan-Repubblica Ceca: firmati cinque memorandum su cooperazione economica e tecnologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan e la Repubblica Ceca hanno siglato cinque memorandum d’intesa per incrementare la cooperazione tecnologica e la condivisione delle informazioni. Lo riferisce il Consiglio di sviluppo (Ndc) di Taipei, precisando che l’accordo è stato raggiunto durante una visita ufficiale condotta da 66 delegati taiwanesi a Praga, guidati dal ministro per lo Sviluppo Kung Ming-hsin. Praga e Taipei rafforzeranno la collaborazione in diversi settori, tra cui finanza verde, tecnologia dei catalizzatori e ricerca spaziale; in tale ottica, sono stati programmati 170 incontri tra le imprese dei due Paesi. La firma dei memorandum rappresenta “un ulteriore progresso nel commercio bilaterale” e, secondo Kung, rafforza l’intesa tra Praga e Taipei nel contesto di generale “ristrutturazione della catena di approvvigionamento globale”. La delegazione, composta da funzionari, rappresentanti di gruppi industriali e istituti di ricerca, proseguirà la propria visita in Lituania da oggi al prossimo 29 ottobre. (Cip)