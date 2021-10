Libano: ministro Economia incontra delegazione Banca mondiale, focus su tessera annonaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Economia libanese Amin Salam ha incontrato una delegazione della Banca mondiale per discutere dell’attuazione della tessera annonaria. Lo riferisce l’emittente libanese “Lbci”, secondo la quale la delegazione della Banca mondiale era guidata dal direttore del dipartimento per il Mashreq, Saroj Kumar Jha. Durante l'incontro, l'enfasi è stata posta sull'importanza del ruolo del ministero dell'Economia nel creare opportunità di lavoro e proteggere piccole e medie imprese. Le due parti hanno inoltre concordato di organizzare riunioni periodiche per garantire che tutti gli argomenti siano seguiti e discussi adeguatamente.(Lib)