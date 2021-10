Usa-Cina: colloquio telefonico tra la segretaria del Tesoro Yellen e il vicepremier Liu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Stati Uniti e Cina hanno compiuto un marginale progresso sul fronte dei negoziati economici e commerciali: la segretaria del Tesoro Usa, Janet Yellen, ha tenuto ieri, 26 ottobre, un colloquio telefonico con il vicepremier cinese Liu He, il secondo nell'arco di circa quattro mesi. Il colloquio è stato descritto dal governo cinese come "pragmatico, trasparente e costruttivo". Secondo un comunicato diffuso dal governo cinese, Yellen e Liu hanno concordato riguardo l'importanza per i rispettivi Paesi di rafforzare i canali di comunicazione e il coordinamento delle politiche macroeconomiche per la ripresa globale. Una nota del Tesoro statunitense riferisce che Yellen ha sollevato durante il colloquio "le questioni più problematiche" nell'ambito delle relazioni commerciali bilaterali. I due funzionari si erano confrontati tramite un colloquio telefonico anche lo scorso giugno, per discutere "il sostegno ad una ripresa economica globale forte e l'importanza di cooperare in aree di interesse per gli Stati Uniti, affrontando al contempo con franchezza i nodi di preoccupazione", secondo una nota diffusa in quell'occasione dal governo Usa. Gli ultimi mesi sono stati segnati da un miglioramento dei toni del confronto tra le due maggiori potenze globali sul fronte del commercio, che però non è stato accompagnato sinora da progressi sostanziali. (segue) (Nys)