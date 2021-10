Vietnam: premier Chinh anticipa ripresa economica nei prossimi mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni del Vietnam cresceranno del 10,7 per cento nel 2021, mentre il tasso annuo di inflazione dovrebbe mantenersi sotto la soglia del 4 per cento. Lo ha dichiarato il primo ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, nel corso di un intervento di fronte all'Assemblea nazionale. Il premier ha ammesso che l'economia vietnamita, una tra le più dinamiche della regione asiatica, è stata duramente colpita dall'ultima ondata di coronavirus, che ha danneggiato le catene di fornitura e colpito i lavoratori di diverse industrie chiave. Il prodotto interno lordo vietnamita ha subito una contrazione del 6,17 per cento nel terzo trimestre 2021, in concomitanza con il lockdown imposto ad Ho Chi Minh City e alle province circostanti, che costituiscono il centro manifatturiero del Paese. Chinh ha dichiarato che il governo prevede per il 2022 una crescita economica compresa tra il 6 e il 6,5 per cento. Il Fondo monetario internazionale prevede che quest'anno il Pil vietnamita crescerà del 3,8 per cento: un risultato inferiore alle attese di inizio anno, ma comunque il migliore tra le cinque maggiori economie del Sud-est asiatico. Per Indonesia, Thailandia, Filippine e Malesia il Fondo prevede infatti tassi di crescita pari o inferiori al 3,5 per cento. (segue) (Fim)