Vietnam: premier Chinh anticipa ripresa economica nei prossimi mesi (2)

- La pandemia di coronavirus sta alimentando un paradosso occupazionale nel Vietnam, dove milioni di persone sono prive d'impiego, e al contempo gli stabilimenti produttivi non riescono ad assumere manodopera sufficiente a far fronte agli ordini internazionali in vista della stagione delle festività invernali. Secondo il quotidiano "Nikkei", le autorità governative stanno subissando i lavoratori di messaggi di testo affinché tornino al lavoro, mentre gli addetti alle assunzioni ventilano benefit "incredibili" per i nuovi assunti. La carenza di forza lavoro però permane, mentre grandi aziende come Samsung, Adidas e Lululemon riattivano la produzione nel Paese a pieno regime. In province industriali come Binh Duong i fornitori lamentano di disporre di metà dei lavoratori di cui necessitano, secondo un rappresentante di Navigos, gestore del principale sito web vietnamita per la ricerca d'impiego. Ad alimentare la crisi è stato l'esodo di lavoratori da Ho Chi Minh City, Binh Duong e altre province interessate dai lockdown non appena quest'ultimo è stato revocato, all'inizio di ottobre. I governi locali hanno potenziato i servizi di trasporto per accelerare il rientro dei lavoratori nelle aree produttive; nel frattempo, i salari nelle fabbriche del sud del Vietnam stanno aumentando del 15-20 per cento, uno sviluppo che sarà accompagnato da maggior potere negoziale da parte dei lavoratori, ma anche da un probabile incremento dell'inflazione. (Fim)