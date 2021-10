Myanmar: Noeleen Heyzer nominata nuova inviata speciale Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha nominato la singaporiana Noeleen Heyzer nuova inviata speciale dell'Onu nel Myanmar. Lo ha reso noto l'Onu tramite un comunicato ufficiale. Heyzer, che ha alle spalle una carriera diplomatica nelle Nazioni Unite, subentrerà a Christine Schraner Burgener, che ha rappresentato l'Onu nel Myanmar per tre anni sino allo scorso fine settimana. La 73enne Heyzer ha già assunto in passato molteplici posizioni di responsabilità per conto delle Nazioni Unite: tra il 2007 e il 2014, in particolare, ha guidato la commissione economica e sociale per l'Asia e il Pacifico, mentre tra il 2013 e il 2015 è stata consulente speciale per Timor Est. Nel corso dei suoi precedenti incarichi la funzionaria ha lavorato a stretto contatto con l'Asean e con le autorità del Myanmar a programmi di lotta alla povertà. (Inn)