Asean: Singapore annuncia donazione di forniture mediche per 8 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Singapore donerà forniture mediche del valore complessivo di 8 milioni di dollari alla riserva regionale istituita dall'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) per far fronte a future emergenze di salute pubblica. Lo ha annunciato oggi il primo ministro di Singapore, Lee Hsien Loong, nel corso dell'annuale vertice dei leader dell'Asean organizzato dalla presidenza di turno del Brunei. Singapore intende anche cooperare all'equa distribuzione regionale di vaccini contro la Covid-19, lavorando al rafforzamento delle catene del freddo, dei servizi logistici e della capacità di produzione, inclusi piani per tre nuovi stabilimenti manifatturieri. A quasi due anni dall'inizio della pandemia di Covid-19, Lee ha menzionato la necessità di incrementare l'accesso ai vaccini, ed ha ricordato che Singapore ha donato a Paesi terzi la propria quota di vaccini nell'ambito dell'iniziativa globale Covax.(Fim)