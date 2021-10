Omofobia: Zan, i principi non si svendono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Salvini e Meloni ritirino la proposta di non procedere all'esame degli articoli del ddl Zan, tolgano dal tavolo la tagliola con cui vogliono ammazzare la legge". Lo ha detto a "la Repubblica" il deputato dem e attivista Lgbt da cui il disegno di legge contro l'omotransfobia prende il nome, Alessandro Zan, che si prepara alla trattativa con la destra alla vigilia del voto in aula mercoledì. "Modifiche sì, ma non al ribasso, non va stravolta la legge. Non ritengo si possa rinunciare all'identità di genere. Sull'educazione nelle scuole, vedremo". A Zan è stata affidata una missione quasi impossibile dal segretario dem, Enrico Letta: aprire un dialogo con la destra sul disegno di legge contro l'omotransfobia impantanato al Senato da mesi. "Letta è stato chiaro. Abbiamo bisogno di portare a casa la legge ormai in piedi da due anni, passata da un rinvio all'altro. Il ddl Zan ha subito una infinità di stop and go e il tempo a disposizione non è infinito. Abbiamo tra poco la legge di Bilancio, che terrà il Parlamento impegnato, e quindi l'elezione del Capo dello Stato. Perciò dobbiamo esplorare tutti i tentativi per arrivare ad avere una legge contro i crimini d'odio, così come c'è in tutti i Paesi europei, tranne che in Italia". "Ho mandato - aggiunge - una mail per incontrare tutti i capigruppo della maggioranza al più presto, prima del voto di mercoledì nell'aula del Senato". (segue) (Res)