Omofobia: Zan, i principi non si svendono (2)

- E il primo scoglio è "la richiesta presentata da Lega e Fratelli d'Italia di votare il passaggio all'esame degli articoli mercoledì. È una tagliola che, se approvata, farebbe morire la legge. Faccio innanzitutto un appello alla presidente del Senato, Elisabetta Casellati per evitare il voto segreto su questo. Si tratta di un voto procedurale e ciascuna forza politica ci metta la faccia". Ma l'apertura a modifiche da parte dei dem, dopo avere per mesi detto che il testo non andava toccato, sembra una retromarcia: "L'apertura al dialogo serve a questo: a dire a tutti i partiti che hanno a cuore la legge di assumersi le proprie responsabilità. Salvini e Meloni hanno voluto mettere in calendario la tagliola di bloccare il passaggio all'esame degli articoli del testo. Questa è la dimostrazione che non vogliono discutere della legge, ma affossarla", ha concluso Zan. (Res)