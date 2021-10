Credito: Barrese (Intesa), pronti ad aiutare le imprese nella transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo si prepara a un piano di credito a lungo termine per accompagnare le imprese italiane nella svolta che attende il Paese. Una "transizione epocale", la definisce in una intervista al "Sole 24 Ore" Stefano Barrese, responsabile della divisione Banca dei Territori dell'istituto. "Gli elementi ci sono tutti - assicura Barrese -. C'è un ottimo Piano, il Pnrr, ci sono le risorse, c'è una base imprenditoriale forte e sana, che dopo la crisi del 2008 ha compiuto un percorso di rinnovamento e ha rafforzato la propria struttura finanziaria. Non è un caso che stia uscendo bene e rapidamente dalla crisi della pandemia: siamo il Paese esportatore più forte d'Europa e questo lo dobbiamo alla qualità delle nostre produzioni, figlie dell'innovazione". Poi spiega come fare per non sprecare questa opportunità: "La parte difficile viene adesso: attuare il Pnrr in modo coeso, puntando su una crescita inclusiva. Il tema della formazione è centrale, intesa come strumento non solo per le nuove generazioni, ma anche per elevare il livello di competenze tecnologiche di chi già lavora. Un altro fattore fondamentale è il tempo: il nostro orientamento in questa fase è mettere a disposizione delle imprese crediti con scadenze molto lunghe, anche attraverso le garanzie di Sace, come accaduto nell'ultimo anno". (segue) (Res)