Credito: Barrese (Intesa), pronti ad aiutare le imprese nella transizione (2)

- "Stiamo studiando - continua - soluzioni per finanziare investimenti su transizione green e digitale, o rinegoziare posizioni in essere, portando le scadenze a 20 anni, in modo che le aziende abbiano il tempo necessario non solo per il recupero degli investimenti stessi, ma anche per il ripristino dei cash flow. Le grandi trasformazioni hanno bisogno di tempo". Barrese è ottimista: "Lo sono sulla base dei fatti che, come Banca dei Territori, rileviamo ogni giorno attraverso il nostro rapporto con le imprese. Ci sono alcuni asset su cui le aziende dovranno investire e che Intesa Sanpaolo intende accelerare mettendo a disposizione 410 miliardi di euro di erogazioni a imprese e famiglie nell'arco del periodo del Pnrr, cioè fino al 2026. La digitalizzazione è uno di questi asset e perciò abbiamo ideato, nell'ambito del programma Motore Italia lanciato a marzo scorso, una nuova soluzione di finanziamento, i Digital Loan, per accompagnare la trasformazione delle Pmi". "Il plafond è di 4 miliardi - spiega infine il responsabile di Intesa - e all'interno abbiamo ritagliato capitoli specifici sulla formazione che, non a caso, è uno dei quattro pilastri su cui si fonda l'accordo che il Gruppo ha recentemente sottoscritto con Confindustria, per mettere a disposizione delle imprese 150 miliardi di euro", ha concluso Barrese. (Res)