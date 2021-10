Arabia Saudita: principe ereditario annuncia istituzione Green Initiative Foundation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, ha annunciato l’istituzione della Green Initiative Foundation, un’organizzazione senza scopo i lucro in grado di sostenere il lavoro del Summit Middle East Green Initiative di Riad. Lo rende noto il quotidiano saudita “Arab News”. Il principe ereditario ha inoltre annunciato due iniziative dal valore di 39 miliardi di rial (10,39 miliardi di dollari) per combattere il cambiamento climatico, a cui Riad contribuirà per circa il 15 per cento. "Oggi stiamo inaugurando una nuova 'era verde' per la regione, l'impatto non si limiterà all’ambiente, ma anche all’economia e alla sicurezza”, ha affermato Mohammed Bin Salman. (Res)