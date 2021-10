Venezuela: ex procuratore generale Luisa Ortega Diaz chiede asilo in Spagna (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli inquirenti ritengono inoltre Carvajal responsabile di aver consegnato ai guerriglieri documenti che li facevano passare per funzionari venezuelani, e di aver avuto affari illeciti con cartelli criminali messicani. Nel 2008, anche ipotizzando un suo coinvolgimento diretto nei reati di traffico di stupefacenti, terrorismo e organizzazione a delinquere, il dipartimento lo inserisce nella lista delle persone con cui i cittadini statunitensi non possono avere relazioni commerciali. Abbandonata l'intelligence, Carvajal ricompare nel 2014 ad Aruba, dove è stato arrestato per una presunta operazione di traffico di droga. Nel 2015 viene eletto deputato in quota del Partito socialista unito del Venezuela (Psuv), ruolo che ricopre fino a quando il governo non decide di abbandonare l'Aula controllata dalle opposizioni. Nel 2017 rompe con il presidente Nicolas Maduro e ripara in Spagna, dove viene arrestato. (segue) (Spm)