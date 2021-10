Asean: al via summit senza rappresentanza di Myanmar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperto a Bandar Seri Begawan, nel Brunei, l'annuale summit dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean). All'incontro non è presente alcun rappresentante ufficiale del governo militare birmano: la partecipazione del generale Min Aung Hlaing è stata infatti bocciata dall'organizzazione in considerazione del peggioramento della crisi politica seguita al golpe militare dello scorso febbraio. L'Asean aveva deciso di inviare il ministro degli Esteri del governo birmano nella veste di "rappresentante non politico", ma le autorità militari birmane hanno denunciato l'esclusione dal summit, e hanno optato per il boicottaggio dell'evento. Fonti diplomatiche dell'Asean hanno confermato che nessun rappresentante del Myanmar ha preso parte alla cerimonia di apertura del summit, che si è svolta in videoconferenza a causa della pandemia di coronavirus. La decisione di escludere il capo del governo militare birmano era stata assunta dai ministri degli Esteri dell'associazione, a causa dell'assenza di progressi tangibili nell'attuazione del piano di pace studiato dall'Asean per placare la crisi politica nel Myanmar. Il summit dei leader dei 10 Paesi Asean sarà accompagnato a margine da incontri con rappresentanti di Paesi non membri come Stati Uniti, Cina e Giappone; gli incontri si protrarranno sino a giovedì 28 ottobre. Dell’Asean fanno parte Brunei. Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Singapore, Thailandia e Vietnam. (segue) (Fim)