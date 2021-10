Corea del Sud: economia rallenta nel terzo trimestre (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Corea del Sud sono aumentate del 63,5 per cento su base annua nei primi 10 giorni del mese di ottobre, per effetto della forte domanda globale di microchip, prodotti petroliferi e automobili. Tra il primo e il 12 ottobre la Corea del Sud ha esportato merci per 15,2 miliardi di dollari, contro i 9,28 miliardi di dollari di inizio ottobre 2020. Secondo i dati del Servizio delle dogane sudcoreano, a inizio ottobre sono aumentate significativamente anche le importazioni: più 58,6 per cento su base annua, a 17,6 miliardi di dollari, con un conseguente deficit commerciale di 2,46 miliardi di dollari nella decade in esame. (segue) (Git)