Corea del Sud: economia rallenta nel terzo trimestre (5)

- Il contributo delle esportazioni alla crescita economica della Corea del Sud è aumentato ai massimi da tre anni nel 2020, nel pieno della pandemia di coronavirus. Lo ha riferito la Korea International Trade Association (Kita), secondo cui le esportazioni di merci hanno contribuito allo 0,6 per cento della crescita economica sudcoreana lo scorso anno. Il contributo è stato maggiore rispetto allo 0,5 per cento del 2019 e allo 0,1 per cento del 2018. Lo scorso anno le esportazioni nominali della Corea del Sud sono calate del 5,5 per cento annuo, ma le spedizioni al netto dell'inflazione sono cresciute del 2,3 per cento. (segue) (Git)