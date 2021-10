Usa: conferenza Onu sulla non proliferazione a New York dal 4 al 28 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prossima conferenza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione nucleare si terrà dal 4 al 28 gennaio 2022 a New York. Lo ha annunciato Gustavo Zlauvinen, ex viceministro degli Esteri argentino che presiederà l'evento per la revisione del Trattato di non proliferazione. Zlauvinen aveva anticipato già lo scorso luglio di voler procedere all'organizzazione della conferenza nonostante la pandemia di coronavirus. L'incontro di quattro settimane presso la sede newyorkese delle Nazioni Unite si terrà probabilmente in presenza, ma con misure di distanziamento sociale per prevenire la diffusione della Covid-19; eventi a margine, come quelli ospitati da organizzazioni non governative, si terranno invece quasi certamente in formato virtuale. La conferenza di revisione del trattato del 1970 giunge in un contesto di crescente tensione strategica tra Stati Uniti e Cina, che rischia di innescare una nuova corsa alla proliferazione nucleare nell'Asia-Pacifico. (Nys)