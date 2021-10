Usa-Cina: colloquio telefonico tra la segretaria del Tesoro Yellen e il vicepremier Liu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca intende rilanciare a breve i colloqui bilaterali con la Cina per dar seguito all'accordo commerciale sottoscritto con la seconda potenza mondiale dall'amministrazione dell'ex presidente Usa Donald Trump. La rappresentante del Commercio Usa, Katherine Tai, ha annunciato questo mese la conclusione di un processo di revisione della politica commerciale nei confronti della Cina durata diversi mesi, senza escludere il ricorso a nuovi dazi. Tai ha dichiarato che l'accordo "di fase uno" sottoscritto dalla precedente amministrazione presidenziale non ha pienamente affrontato le rimostranze degli Stati Uniti per una serie di pratiche commerciali scorrette da parte di Pechino, e che quest'ultima non ha dato pienamente seguito agli impegni assunti nell'ambito dell'accordo. "Le nostre analisi indicano che anche se gli impegni in certe aree sono stati rispettati, e alcuni interessi commerciali ne hanno tratto giovamento, per altri non è accaduto altrettanto", ha affermato la rappresentante del Commercio durante un evento organizzato dal think tank di Washington Center for Strategic and International Studies. Tai si è detta pronta a condurre una conversazione "franca" con la sua controparte cinese "nei prossimi giorni", per discutere, tra le altre cose, "la prestazione della Cina nell'ambito dell'accordo di fase uno". (Nys)