Giappone: ex premier Aso, "riso più buono grazie al riscaldamento globale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro del Giappone Taro Aso, non nuovo a dichiarazioni controverse, ha affermato ieri che il riso prodotto nella prefettura giapponese settentrionale di Hokkaido "è diventato più buono grazie al riscaldamento globale". Il politico 81enne, che sino allo scorso settembre ha servito anche come ministro delle Finanze, ha dichiarato che a suo modo di vedere, il riscaldamento globale non andrebbe associato unicamente a sviluppi negativi. Aso ha visitato Otaru, nell'Hokkaido, per sostenere una candidatura locale in vista delle elezioni generali del 31 ottobre. Il politico, recentemente nominato vicepresidente del Partito liberaldemocratico, ha affermato che il riso dell'Hokkaido "era invendibile", mentre oggi è un prodotto di qualità esportato a livello internazionale "grazie alle temperature più elevate. E' un dato di fatto", ha detto l'ex premier. (Git)