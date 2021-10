© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La minaccia principale esistenziale per l'umanità è il cambiamento climatico. E' quanto scrive in un messaggio su Twitter il pesidente degli Stati Uniti, Joe Biden. "Tra pochi giorni sarò alla Cop26 di Glasgow per mostrare al mondo l'impegno a raggiungere un'economia a emissioni zero entro il 2050", ha spiegato l'inquilino della Casa Bianca.(Nys)