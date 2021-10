Brasile: Facebook rimuove video in cui Bolsonaro collega vaccini Covid-19 a Aids

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facebook ha rimosso un video in cui presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, mette in relazione i vaccini contro il Covid-19 all'insorgenza dell'Aids. Bolsonaro ha pubblicato un video giovedì 21 ottobre in cui citava rapporti provenienti dal Regno Unito secondo i quali "le persone vaccinate stanno sviluppando la sindrome da immunodeficienza acquisita". Lo scrive il quotidiano "Washington Post". I funzionari sanitari del Regno Unito, tuttavia, hanno respinto tale affermazione, dicendo all'agenzia stampa brasiliana "G1" che le dichiarazioni del presidente erano false. Il Programma congiunto delle Nazioni Unite su Hiv e Aids ha anche affermato che i vaccini contro il coronavirus autorizzati dalle autorità di regolamentazione sanitaria sono sicuri per le persone che hanno l'Hiv.(Nys)