Brasile: Bolsonaro, privatizzazione Petrobras entrata nel "radar" del governo

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha dichiarato che la privatizzazione della compagnia energetica statale Petrobras "è entrata nel radar del governo", ma che il processo per la cessione della società all'iniziativa privata è "enormemente complicato". Per il capo dello stato, oltre alle difficoltà amministrative e burocratiche, la vendita della compagnia petrolifera potrebbe creare un monopolio di un soggetto privato e non portare miglioramenti al consumatore finale. "La privatizzazione di Petrobras è sul nostro radar. Ma privatizzare qualsiasi azienda non è, come pensano alcuni, prendere l'azienda, metterla su uno scaffale e aspettare che domani qualcuno la prenda. È un'enorme complicazione, soprattutto quando si tratta di carburante", ha dichiarato in un'intervista alla radio "Caçula Fm". (segue) (Brb)