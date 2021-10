Usa: i vertici di TikTok e Snapchat in audizione al Congresso, focus su sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dirigenti di TikTok e Snapchat compariranno per la prima volta domani, 26 ottobre, in audizione di fronte al Congresso degli Stati Uniti, dove saranno chiamati a rispondere di questioni relative alla sicurezza degli utenti, specialmente i più giovani. Lo scrive il quotidiano “The Hill”, sottolineando che i membri della sottocommissione per la Protezione dei consumatori del Senato dovrebbero interrogare i dirigenti delle società di social media, insieme a un rappresentante di YouTube, sugli effetti delle loro piattaforme su bambini e adolescenti. L'udienza si terrà mentre alcuni legislatori cercano cogliere l’occasione fornita dalle fughe di notizie da Facebook e Instagram per adottare nuove normative sulle aziende tecnologiche. TikTok, Snapchat e YouTube, che in precedenza ha inviato propri dirigenti a Capitol Hill, probabilmente affronteranno domande simili a quelle che il comitato ha posto al capo della sicurezza globale di Facebook, Antigone Davis, in un'udienza all'inizio di questo mese.(Nys)