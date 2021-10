Venezuela: ex procuratore generale Luisa Ortega Diaz chiede asilo in Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex procuratore generale del Venezuela, Luisa Ortega Diaz, ha fatto richiesta di asilo in Spagna come perseguitata politica del governo di Nicolas Maduro. E' quanto afferma un comunicato diramato lunedì dalla stessa Ortega e rilanciato dal portale "Venepress". L'ex procuratore, destituita nel 2017 per aver manifestato posizioni fortemente critiche contro il governo, si era rifugiata quello stesso anno in Colombia da dove aveva presentato diverse denunce e prove di atti illeciti commessi attraverso il Pubblico Ministero contro cittadini e oppositori del governo. Ortega Diaz precisa nel comunicato che la richiesta di asilo politico in Spagna è stata presentata il 13 ottobre a Madrid attraverso il suo consulente legale, l'avvocato Ismael Oliver. (segue) (Spm)