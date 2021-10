Giappone: la principessa Mako ha sposato il fidanzato Komuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La principessa Mako ha sposato dopo anni di controversie il fidanzato Kei Komuro, un borghese. Lo ha annunciato l'Agenzia della casa imperiale. La 29enne Mako ha deciso di rinunciare ai riti di matrimonio tradizionali e di limitarsi ad espletare la pratiche di matrimonio civile; il matrimonio era stato rinviato per anni a causa di una disputa finanziaria che ha coinvolto la madre di Komuro. I novelli sposi, entrambi 30enni, hanno deciso di non tenere alcuna conferenza stampa, e di limitarsi invece a dichiarazioni scritte. Mako ha deciso inoltre di rifiutare un contributo finanziario una-tantum da parte dell'Agenzia della Casa imperiale, e la coppia si trasferirà negli Stati Uniti dopo il matrimonio. Komuro e Mako si sono conosciuti nel 2012, come studenti dell'Università cristiana internazionale di Tokyo. Komuro ha lavorato presso uno studio legale a Tokyo, e lo scorso luglio ha ottenuto l'abilitazione professionale nello Stato di New York, dopo aver ottenuto una laurea in legge presso la Fordham University. (segue) (Git)