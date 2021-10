Usa: dall'8 novembre stranieri potranno entrare nel paese se vaccinati o dopo test Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I viaggiatori stranieri potranno entrare negli Stati Uniti a partire dall'8 novembre, a patto che possano fornire prove di essersi sottoposto ad un ciclo completo di vaccinazione contro il Covid-19, utilizzando i vaccini autorizzati dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), o di essere risultati negativi ad un test anti-coronavirus entro tre giorni dalla partenza. Lo ha annunciato la Casa Bianca, pubblicato le linee guida aggiornate in materia. Le restrizioni esonerano i bambini di età inferiore ai 18 anni dall'obbligo vaccinale. Le nuove direttive, sottolinea il sito statunitense “Axios” hanno lo scopo di fare ulteriore chiarezza soprattutto nei confronti delle compagnie aeree e dei cittadini stranieri cui è stato vietato viaggiare negli Stati Uniti a inizio 2020. I viaggiatori saranno considerati completamente vaccinati due settimane dopo la loro ultima iniezione di un vaccino autorizzato dall'Oms, categoria che però include quattro preparati non approvati dalle autorità sanitarie Usa: AstraZeneca, Covishield, Sinopharm e Sinovac. Milioni di persone hanno ricevuto vaccini che non sono attualmente autorizzati per l'uso di emergenza neanche dall'Oms, come il russo Sputnik V.(Nys)