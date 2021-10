Iraq: dipartimento di Stato Usa, bene svolgimento elezioni 10 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti accolgono con favore il comunicato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle elezioni irachene del 10 ottobre. E' quanto si legge in una nota del dipartimento di Stato. "Ci congratuliamo con il popolo e il governo dell'Iraq per un processo elettorale sicuro, tecnicamente valido e ampiamente pacifico. L'elezione in Iraq è stata un'opportunità per gli elettori iracheni di determinare il loro futuro attraverso un governo che riflettesse la loro volontà", prosegue il comunicato. "Ci uniamo alla comunità internazionale nel condannare le minacce di violenza contro la Missione di assistenza delle Nazioni Unite per l'Iraq (Unami), l'Alta Commissione elettorale indipendente (Ihec) e sollecitiamo tutte le parti a rispettare lo stato di diritto e l'integrità del sistema elettorale", conclude. (Nys)