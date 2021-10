Perù: dibattito su fiducia al governo sospeso per la morte di un parlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seduta parlamentare nella quale si sarebbe dovuta votare la fiducia al governo del primo ministro Mirtha Vasquez è stata sospesa per l'improvvisa morte di Fernando Herrera Mamani, deputato del partito di governo, Perù Libre. La notizia della morte di un congressista era stata data inizialmente dalla stessa presidente del Congresso al momento di sospendere la seduta alle 17,00 (ora locale), ma senza tuttavia precisare l'identità del deceduto né le circostanze in cui era avvenuta la morte. Solo in un secondo momento è stato comunicato che si trattava del parlamentare Herrera, e che la morte era avvenuta nel suo appartamento a causa presuntamente di un arresto cardiaco. Il congressista di Perù Libre si era ritirato precedentemente dall'emiciclo adducendo un malore. Il dibattito è stato quindi sospeso in segno di lutto e riprenderà martedì alle 9am (ora locale). Il presidente del Perù, Pedro Castillo, così come le massime autorità del Congresso, hanno espresso le loro condoglianze sui social alla famiglia del defunto. (segue) (Brb)