Venezuela: ex procuratore generale Luisa Ortega Diaz chiede asilo in Spagna (4)

- La giustizia statunitense lo attende per giudicare le sue responsabilità in reati di narcotraffico, riciclaggio del denaro sporco e collaborazione con le Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc). La saga del generale, diplomatico ed ex deputato, è iniziata nel 2004 quando è entrato nella Direzione generale della controintelligenza militare, da cui ha avuto accesso a diverse informazioni riservate e ha potuto stabilire una rete di contatti con alti funzionari di governo. Nel 2008 il dipartimento del tesoro Usa aveva già ricostruito la traiettoria di Carvajal come pedina fondamentale per il narcotraffico delle Farc, la banda armata colombiana cui avrebbe inoltre assicurato forniture regolari di armi e l'accesso indisturbato a territori negli stati venezuelani di Apure e Tachira. (segue) (Spm)