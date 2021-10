Sudan: Senato Usa condanna golpe militare e chiede ripristino governo transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi esponenti del Senato federale Usa, facendo eco alle parole di preoccupazione e condanna già pronunciate dalla Casa Bianca e dal dipartimento di Stato, hanno stigmatizzato il golpe militare in Sudan che ha portato nelle scorse ore all'arresto del premier Abdalla Hamdok. Il senatore Chris Coons ha minacciato di tagliare l'assistenza finanziaria degli Stati Uniti verso Khartoum se il governo civile non verrà ripristinato, un'iniziativa in parte già ufficializzata dal dipartimento di Stato stesso. "Condanno questo sfrontato sforzo di minare le aspirazioni democratiche del popolo sudanese e mettere a rischio le conquiste della rivoluzione", ha affermato Coons su Twitter. "In qualità di presidente della commissione del Senato per gli Aiuti esteri, ho lottato duramente per una nuova forma di assistenza al Sudan per sostenere la transizione del paese verso la democrazia e il governo civile", ha aggiunto.(Nys)