Usa: Blinken incontra patriarca ortodosso Bartolomeo I

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato oggi a Washington il Patriarca ecumenico Bartolomeo I. Lo rende noto il dipartimento di Stato. Le parti hanno discusso dell'impegno degli Stati Uniti a sostenere la libertà religiosa in tutto il mondo e delle opportunità di lavorare con la comunità cristiana ortodossa in tutto il mondo su questioni di interesse comune, nonché con le minoranze religiose in Turchia e nella regione. (Nys)