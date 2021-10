Perù: dibattito su fiducia al governo sospeso per la morte di un parlamentare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, la premier Vasquez aveva presentato in Parlamento i lineamenti principali sul fronte economico del programma del nuovo governo. Un programma considerato dagli stessi deputati di Perù Libre come "lontano" dalla piattaforma elettorale del partito per il quale si è presentato come candidato alla presidenza Castillo, incentrato dal punto di vista economico sulla crescita sostenuta da investimenti privati anche se con una maggiore redistribuzione degli ingressi. "Il nostro obiettivo per il 2021 è chiudere con una crescita superiore al 10,5 per cento e per il 2022, di quasi il 5 per cento, con una media del 5,5 per cento nel periodo 2021-2025", ha affermato Vasquez di fronte al Parlamento, sottolineando che "il governo si pone come obiettivo creare le condizioni per un incremento degli investimenti privati con maggior redistribuzione tra la popolazione". Il premier ha quindi riferito che il governo si è riunito nei giorni scorsi con rappresentanti delle principali imprese del mercato locale che hanno ratificato il loro impegno a mantenere progetti di investimento per 15 miliardi di dollari. (segue) (Brb)