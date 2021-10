Brasile: Bolsonaro, privatizzazione Petrobras entrata nel "radar" del governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello stato ha anche ribadito di non poter interferire "in nessun modo" con la politica dei prezzi applicata dalla compagnia petrolifera. In precedenti dichiarazioni, dopo la campagna elettorale, Bolsonaro si era dichiarato contrario alla privatizzazione della compagnia petrolifera. L'aumento dell'inflazione e del prezzo del carburante ha contribuito a far cambiare idea al presidente e ad affermare di voler privatizzare l'azienda. (segue) (Brb)