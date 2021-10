Venezuela: ex procuratore generale Luisa Ortega Diaz chiede asilo in Spagna (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La richiesta di Ortega Diaz alle autorità di Madrid avviene a pochi giorni dalla decisione della giustizia spagnola di mettere in pausa il processo di estradizione di Hugo "el Pollo" Carvajal, l'ex direttore dell'intelligence venezuelana richiesto dalla giustizia Usa. La Audiencia nacional ha infatti accolto un ricorso della difesa di Carvajal e certificato un "errore procedurale" da parte del plenum, sospendendo l'iter che avrebbe dovuto chiudersi sabato. Non dovendo viaggiare negli Usa, il funzionario dell'intelligence dell'ex presidente Hugo Chavez potrà rispondere alla citazione nell'udienza per il presunto finanziamento irregolare del partito spagnolo Podemos. L'ex capo dell'intelligence di Caracas, inoltre, è in attesa che la Corte Suprema spagnola si pronunci, il 26 ottobre, sul ricorso che aveva presentato nel 2020 contro la decisione del governo di consegnarlo agli Stati Uniti. (segue) (Spm)