Paraguay-Italia: ministro Esteri Acevedo incontra imprenditori italiani, focus su investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Paraguay, Euclides Acevedo, ha incontrato oggi a Roma imprenditori italiani interessati ad investire nel paese sudamericano. E' quanto si legge in una nota ufficiale diramata al termine dell'incontro tenuto nella sede del Centro studi americani. Presenti imprenditori di aziende dei settori dell'agricoltura e dell'allevamento specializzate nei temi dell'irrigazione agricola, della meccanica, della tecnologia e dell'intelligenza artificiale. Acevedo, prosegue la nota, ha illustrato nell'occasione "le condizioni favorevoli e gli incentivi per gli investimenti stranieri, così come i settori con maggior potenziale per le imprese italiane". Il ministro ha quindi invitato gli imprenditori a visitare il Paraguay "per osservare in prima persona le capacità e il potenziale del settore produttivo nazionale". (segue) (Res)