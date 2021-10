Usa: sei feriti a seguito di una sparatoria nell'Idaho

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei persone sono rimaste ferite a seguito di una sparatoria in un centro commerciale a Boise, nell'Idaho. Lo ha reso noto il dipartimento di polizia della città, precisando che una delle persone ferite è un agente. La polizia ha chiesto ai residenti di evitare la zona. L'emittente statunitense "Cbs" ha identificato la scena del crimine come il centro commerciale Towne Square, a Boise. La polizia ha fatto sapere che la zona è stata messa in sicurezza e che una persona è attualmente in custodia per quanto accaduto.(Nys)