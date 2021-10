Italia-America Latina: Di Maio, eredità Falcone e Borsellino patrimonio da condividere sul piano globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’eredità morale e di pensiero di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino è un patrimonio da condividere sul piano globale. Lo ha detto il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio intervenendo alla conclusione dell'evento speciale di presentazione degli esiti del programma “Falcone-Borsellino” sulla cultura della legalità. L’Italia, ha detto Di Maio, "è anzitutto attiva nei fora multilaterali, dove siamo impegnati a favorire l’armonizzazione degli standard ordinamentali e normativi. In secondo luogo, nei rapporti con i nostri partner con cui condividiamo l’expertise, tra le più richieste al mondo, di magistrati e funzionari di polizia italiani, tramite attività di capacity building, come visite di studio, tirocini formativi e missioni tecniche di sostegno internazionale. Scenario privilegiato per queste attività è proprio l’America latina e Caraibi, i cui Paesi, negli ultimi anni, hanno accolto con entusiasmo le nostre proposte e iniziative. Il Programma “Falcone Borsellino” è la punta più avanzata di questa cooperazione". (segue) (Res)