Cile: Covid, nuove restrizioni a Santiago dopo aumento contagi (2)

- La settimana scorsa il Cile ha registrato la cifra più alta di contagi da coronavirus degli ultimi tre mesi con 1.842 nuovi casi nella giornata di giovedì. L'incremento dei nuovi casi a livello nazionale è del 49 per cento e del 61 per cento nel raffronto rispettivamente su sette e 14 giorni, affermano dal ministero della Salute. Allo stesso modo anche il numero di casi attivi, con 9.973, risulta il maggiore dal 30 luglio. Dall'inizio della pandemia i contagi sono 1.683.451 mentre le morti sono 37.685 con 16 decessi nelle ultime 24 ore. Il livello di occupazione delle terapie intensive è dell'85,46 per cento su un totale di 2.099 posti letto critici. I pazienti ricoverati con Covid-19 sono 443, ed è la prima volta da venerdì 24 settembre che viene superata la barriera dei 400 ricoverati per la malattia. Di questi, 353 sono gravemente malati e collegati a ventilazione meccanica (74,10 per cento). (segue) (Abu)