Usa-Turchia: dipartimento di Stato su espulsione diplomatici, sosteniamo stato di diritto

- Gli Stati Uniti sono impegnati e continueranno ad agire per “promuovere lo stato di diritto" in Turchia, ma cercheranno la cooperazione con il governo di Ankara sulle priorità comuni. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di stato Usa, Ned Price. In seguito alla comunicazione rilasciata dall’ambasciata degli Stati Uniti ad Ankara, la Turchia si aspetta che "i dieci ambasciatori si comportino in conformità con la Convenzione di Vienna", ha detto il presidente Recep Tayyip Erdogan. Le parole del presidente turco si riferiscono alla dichiarazione rilasciata dall’ambasciata degli Stati Uniti, poi ripresa dalle altre nove sedi diplomatiche coinvolte nelle tensioni tra Turchia e Paesi occidentali, inerenti al rispetto dell’articolo 41 della Convenzione di Vienna, in cui si sancisce che i corpi diplomatici devono fare a meno di interferire negli affari interni dei Paesi in cui prestano servizio. "Le dichiarazioni delle dieci ambasciate sono state un attacco al nostro sistema giudiziario e alla nostra sovranità", ha detto il capo dello Stato turco, per poi proseguire "era un mio dovere rispondere a questo insulto". Negli ultimi giorni, tensioni tra i diplomatici dei dieci Paesi coinvolti (Francia, Germania, Stati Uniti, Canada, Finlandia, Svezia, Danimarca, Norvegia, Olanda, Nuova Zelanda) e Turchia si sono verificate dopo che le sedi diplomatiche avevano chiesto il rilascio dell’uomo d’affari Osman Kavala, incarcerato con l’accusa di aver partecipato alle proteste del 2013 a Gezi Park e al tentato colpo di Stato del 2016. Da quanto emerge dalle ultime dichiarazioni di Erdogan, i diplomatici delle ambasciate coinvolte non saranno espulsi.(Nys)