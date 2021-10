Brasile: governo annulla incontro con camionisti convocato per evitare sciopero (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A maggio del 2018 uno sciopero nazionale dei camionisti si era protratto per oltre dieci giorni, infliggendo pesanti problemi all'economica nazionale. I camionisti avevano incrociato le braccia e parcheggiato i propri camion lungo le più importanti strade del paese per protestare contro gli aumenti del prezzo del gasolio. In pochi giorni il blocco causò il crollo della borsa di San Paolo, l'apprezzamento record del dollaro e una perdita significativa del Pil sul base annua. La protesta fu interrotta a giugno, quando il governo del presidente Michel Temer congelò il prezzo del gasolio con sussidi che fissarono la vendita del carburante a 2,0316 real al litro (45 centesimi di euro). Finito il piano di sussidi il prezzo aveva tuttavia ripreso a crescere per effetto dell'aumento del valore internazionale del petrolio e del deprezzamento del real contro il dollaro statunitense. I significativi aumenti delle ultime settimane hanno spinto nuovamente i camionisti a portare avanti le proprie rivendicazioni. (Brb)