Scuola: assessore Lazio, a Rieti progetto innovativo di formazione

- Parte oggi a Rieti, in quattro istituti scolastici superiori, "P-tech esperti digitali", un programma di formazione che rappresenterà per gli studenti una preziosa opportunità di ingresso nel mondo del lavoro e per futuri studi universitari. Il percorso, ideato da Ibm, crea un collegamento diretto tra scuola secondaria, università e lavoro, e ha l'obiettivo di dare agli studenti - soprattutto a coloro che risiedono in aree svantaggiate - l'opportunità di conseguire una specializzazione orientata alla tecnologia con il riconoscimento di competenze trasversali e l'orientamento in linea con le nuove esigenze delle imprese. "Il programma - ha detto Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, Scuola e Formazione della Regione Lazio in occasione della firma del progetto - lo abbiamo costruito anche in collaborazione con l'università degli studi La Sapienza, oltre che con partner aziendali. Gli istituti coinvolti sono Luigi di Savoia, Carlo Jucci, Statita Aldo Moro e Celestino Rosatelli". (segue) (Com)